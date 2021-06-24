Футбольный клуб «Ахмат» подал в суд на Google

Футбольный клуб «Ахмат» из Грозного подал иск к корпорации Google из-за блокировки его YouTube-канала, сообщает в четверг «Интерфакс».

Отмечается, что иск подан в Арбитражный суд Москвы, а третьим лицом выступает Роскомнадзор.

Официальные YouTube-каналы ФК «Ахмат» и организации по проведению боев смешанного стиля Absolute Championship Akhmat были заблокированы в январе. В Google объяснили это санкциями Минфина США в отношении ряда юрлиц, связанных с Рамзаном Кадыровым.

В «Ахмате» тогда заявили, что канал клуба заблокирован без каких-либо оснований. В Российской премьер-лиге сочли, что блокировка YouTube-канала российского клуба противоречит базовым ценностям футбола, напоминает ТАСС.

