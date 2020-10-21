Футбольные матчи в Москве со следующего тура будут без зрителей
Все футбольные матчи «Тинькофф ― Российской премьер-лиги» в Москве со следующего тура будут проходить без зрителей. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным издания, запрет связан с ухудшением эпидемиологической обстановки в столице. Начиная с 13 тура, зрителей на играх в Москве не будет. Матч «Спартак» — «Ростов» пройдёт 31 октября при пустых трибунах.
Однако возможно, что болельщики смогут увидеть матчи 12 тура, которые пройдут в Москве в эти выходные. Столичное «Динамо» встретится с «Сочи», «Локомотив» сыграет с «Ротором», а ЦСКА примет «Арсенал».
Ранее стало известно о том, что в Подмосковье матч 13-го тура между «Химками» и «Зенитом» пройдёт без зрителей. В области до 7 ноября действует запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий.
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