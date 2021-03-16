Футболистов Модрича и Ловрена обвинили в соучастии в коррупционной схеме

Экс-президент загребского футбольного клуба «Динамо» Здравко Мамич, осужденный за коррупцию, обвинил игрока мадридского «Реала» Луку Модрича и защитника петербургского «Зенита» Деяна Ловрена в соучастии в преступлениях. Об этом сообщает портал 24sata.hr.

Здравко Мамич, его брат Зоран, экс-директор загребского «Динамо» Дамир Врбанович и налоговый инспектор Милан Пернар в 2018 году получили от 3 до 6 лет заключения по обвинениям в финансовых махинациях с трансферами игроков и коррупции.

По словам Мамича, деньги футбольного клуба проходили через Модрича и Ловрена. Как отметил экс-президент «Динамо», на счету хорватского футболиста «все еще есть несколько миллионов евро, которыми он делился на основании контракта».

«Если братья Мамич должны вернуть деньги, то Ловрен и Модрич должны также вернуть деньги. Они вышли из игры, но они соучастники, деньги у них», — считает Здравко Мамич.

