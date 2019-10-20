Футболиста «Рубина» отключили от аппарата искусственной вентиляции легких
Получивший тяжелую травму во время матча футболист молодежного состава казанского клуба «Рубин» Вячеслав Фомин отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщили в пресс-службе команды.
Фомин пострадал во время матча молодежного чемпионата России против московского «Спартака», жестко столкнувшись с соперником на 69-й минуте встречи.
Спортсмен был госпитализирован в одну из столичных клиник, где врачи зафиксировали у него тупую травму живота и большую потерю крови. Сейчас состояние Фомина оценивается как тяжелое, но стабильное.
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