Футболист Тарасов раскрыл причины, по которым приостановил карьеру

Российский полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов объяснил свое решение приостановить карьеру футболиста, сообщает «РЕН ТВ».

Тарасов сломал ногу через несколько дней после перехода в «Рубин»

Такой шаг связан со скорым появлением четвертого ребенка. Он выразил желание больше времени находиться с супругой, чтобы вместе «ждать этого момента».

«Если расставлять приоритеты на данном этапе, то я выбираю семью», — отметил спортсмен.

При этом он затруднился прогнозировать свои дальнейшие планы.

Футболист женат третий раз на модели Анастасии Костенко. Они воспитывают двоих дочерей.

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ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:СпортФутболист
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