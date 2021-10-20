Футболист Тарасов раскрыл причины, по которым приостановил карьеру
Российский полузащитник «Велеса» Дмитрий Тарасов объяснил свое решение приостановить карьеру футболиста, сообщает «РЕН ТВ».
Такой шаг связан со скорым появлением четвертого ребенка. Он выразил желание больше времени находиться с супругой, чтобы вместе «ждать этого момента».
«Если расставлять приоритеты на данном этапе, то я выбираю семью», — отметил спортсмен.
При этом он затруднился прогнозировать свои дальнейшие планы.
Футболист женат третий раз на модели Анастасии Костенко. Они воспитывают двоих дочерей.
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