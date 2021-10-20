Футболист Тарасов раскрыл причины, по которым приостановил карьеру

Такой шаг связан со скорым появлением четвертого ребенка. Он выразил желание больше времени находиться с супругой, чтобы вместе «ждать этого момента».

«Если расставлять приоритеты на данном этапе, то я выбираю семью», — отметил спортсмен.

При этом он затруднился прогнозировать свои дальнейшие планы.

Футболист женат третий раз на модели Анастасии Костенко. Они воспитывают двоих дочерей.

