Футболист «Спартака» Гус Тиль перейдет в немецкий «Фрайсбург»

Футболист московского футбольного клуба «Спартак» 22-летний голландец Гус Тиль перейдет на правах аренды в немецкий «Фрайсбург». Об этом сообщили в пресс-службе столичного клуба.

Отмечается, что контракт рассчитан на один сезон с возможностью продлить еще на год.

В пресс-службе напомнили, что Тиль играет за "Спартак" с лета прошлого года. Он перешел в московский клуб из А3. На счету у голландца 24 матча за красно-белых и два гола.