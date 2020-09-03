Футболист «Спартака» Гус Тиль перейдет в немецкий «Фрайсбург»
Футболист московского футбольного клуба «Спартак» 22-летний голландец Гус Тиль перейдет на правах аренды в немецкий «Фрайсбург». Об этом сообщили в пресс-службе столичного клуба.
Отмечается, что контракт рассчитан на один сезон с возможностью продлить еще на год.
В пресс-службе напомнили, что Тиль играет за "Спартак" с лета прошлого года. Он перешел в московский клуб из А3. На счету у голландца 24 матча за красно-белых и два гола.
⚠️ Официально: Гус Тиль арендован «Фрайбургом». Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления ещё на год.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 3, 2020
Желаем Гусу успешно проявить себя в Бундеслиге!https://t.co/l9GjSgF2QV
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