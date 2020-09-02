Федуна оштрафовали за угрозу снять «Спартак» с чемпионата

Владельцу московского футбольного клуба «Спартак» Леониду Федуну вынесено замечание и назначен штраф в размере 200 тысяч рублей за высказывание о намерении снять команду с чемпионата РПЛ из-за судейских ошибок. Об этом сообщил глава комитета по этике РФС Семён Андреев, передаёт ТАСС.

Федун заявил о снятии с первенства после матча с ФК «Сочи» (2:2). Московский клуб вёл 2:0, но упустил победу из-за двух назначенных пенальти в свои ворота. Перед этим судьи в нескольких матчах подряд отменяли голы, которые забивали футболисты «Спартака».

«Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас», - сказал тогда Федун в интервью «Спорт-Экспрессу».

В итоге было назначено разбирательство с судьями, обслуживавшими матч с «Сочи». 12 августа владелец «Спартака» сообщил, что клуб продолжит играть в чемпионате, но покинет поле в случае продолжения «судейской травли».

23 августа о готовности сняться с чемпионата заявил председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов, возмущённый судейством в матче с «Ростовом (0:1). Комитет по этике РФС также вынес ему замечание и штраф в размере 150 тысяч рублей.

