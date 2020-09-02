Футболист нидерландской сборной ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед»

Футболист сборной Нидерландов Донни ван де Бек перешел в английский "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает ТАСС, 23-летний футболист заключил с клубом пятилетний контракт с возможностью продления на год. Предыдущий контракт у ван де Бека был с нидерландским "Аяксом", он играет на позиции полузащитника.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Футбол
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