Футболист нидерландской сборной ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед»
2 сентября 202021:35
Футболист сборной Нидерландов Донни ван де Бек перешел в английский "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает ТАСС, 23-летний футболист заключил с клубом пятилетний контракт с возможностью продления на год. Предыдущий контракт у ван де Бека был с нидерландским "Аяксом", он играет на позиции полузащитника.
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2 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru