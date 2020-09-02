Футболист нидерландской сборной ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед»

Берлин заявил о следах «Новичка» в организме Навального Российские криминалисты не обнаружили в организме Навального следов ядовитых и отравляющих веществ Рубль на известие о «Новичке» у Навального отреагировал падением Совместную реакцию на инцидент с Навальным Берлин намерен обсудить с партнерами по ЕС и НАТО