Футболист Кудряшов покидает клуб «Сочи»

Фёдор Кудряшов расторг контракт с футбольным клубом «Сочи». Соответствующее сообщение размещено на сайте клуба.

«Мы благодарим Федора за время, проведенное в клубе, и желаем удачи в продолжении карьеры», - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о расторжении контракта принято по согласованию сторон.

Кудряшов стал частью команды «Сочи» летом текущего года. За время контракта он сыграл за клуб 16 матчей и реализовал один гол.







