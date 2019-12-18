Футболист Кудряшов покидает клуб «Сочи»
18 декабря 201921:21
Фёдор Кудряшов расторг контракт с футбольным клубом «Сочи». Соответствующее сообщение размещено на сайте клуба.
«Мы благодарим Федора за время, проведенное в клубе, и желаем удачи в продолжении карьеры», - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о расторжении контракта принято по согласованию сторон.
Кудряшов стал частью команды «Сочи» летом текущего года. За время контракта он сыграл за клуб 16 матчей и реализовал один гол.
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