Футболист французского «Ланса» получил двойной перелом ноги на тренировке
29 ноября 202508:00
Игрок французского футбольного клуба «Ланс» Жонатан Гради получил двойной перелом ноги на тренировке. Об этом сообщили в пресс-службе команды.
У футболиста обнаружили перелом большеберцовой и малоберцовой костей.
«Защитник перенесет операцию и пропустит несколько месяцев», - отмечает клуб.
Жонатану Гради 33 года, он играет за «Ланс» с 2019 года.
Между тем в Бугульме восьмилетний хоккеист из уфимской команды «Астра» получил компрессионный перелом четырех позвонков во время матча.
