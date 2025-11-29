Футболист французского «Ланса» получил двойной перелом ноги на тренировке

Игрок французского футбольного клуба «Ланс» Жонатан Гради получил двойной перелом ноги на тренировке. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

У футболиста обнаружили перелом большеберцовой и малоберцовой костей.

«Защитник перенесет операцию и пропустит несколько месяцев», - отмечает клуб.

Жонатану Гради 33 года, он играет за «Ланс» с 2019 года.

Между тем в Бугульме восьмилетний хоккеист из уфимской команды «Астра» получил компрессионный перелом четырех позвонков во время матча.

