ФСБ пришла с обыскам и в футбольный клуб «Енисей»
Сотрудники ФСБ в среду пришли в офис футбольного клуба «Енисей» в Красноярске, сообщают информагентства со ссылкой на региональное министерство спорта.
По имеющимся данным, правоохранительные органы интересуются финансовыми документами в рамках расследования предыдущей администрации клуба.
«Енисей» в сезоне 2018/19 впервые вышел в российскую премьер-лигу, но занял последнее место и вылетел в ФНЛ. До ноября 2019 года пост директора клуба занимал Денис Рубцов.
Сейчас красноярская команда с 25 очками занимает 17-е место из 20 в Футбольной национальной лиге.
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