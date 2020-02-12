ФСБ пришла с обыскам и в футбольный клуб «Енисей»

Сотрудники ФСБ в среду пришли в офис футбольного клуба «Енисей» в Красноярске, сообщают информагентства со ссылкой на региональное министерство спорта.

По имеющимся данным, правоохранительные органы интересуются финансовыми документами в рамках расследования предыдущей администрации клуба.

«Енисей» в сезоне 2018/19 впервые вышел в российскую премьер-лигу, но занял последнее место и вылетел в ФНЛ. До ноября 2019 года пост директора клуба занимал Денис Рубцов.

Сейчас красноярская команда с 25 очками занимает 17-е место из 20 в Футбольной национальной лиге.

