France Football номинировал Льва Яшина на звание лучшего вратаря в истории

Чемпион Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Лев Яшин вошел в число претендентов на попадание в «Команду мечты» по версии журнала France Football. Издание опросило 177 журналистов из ведущих мировых СМИ, которые выбрали на каждую позицию по лучшему игроку за всю историю. Победители опроса составят символическую сборную.

Напомним, Яшин в 1963 году получил «Золотой мяч», учрежденный France Football приз лучшему игроку года. Он является единственным вратарем, удостоенным этой награды.

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А ранее Лев Яшин вошел в символическую сборную всех времен по версии Йохана Кройфа. Как пишет испанское издание Sport, данные были взяты из автобиографической книги легендарного голландского футболиста и тренера. Как отмечает источник, в составе сборной «летучего голландца» также оказались Франц Беккенбауэр, Хосеп Гвардиола, Руд Крол, Гарринча, Диего Марадона, Пеле и Пит Кейзер.



