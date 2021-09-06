Форвард «Локомотива» Камано не может вылететь из Гвинеи после госпереворота
Нападающий столичного «Локомотива» и сборной Гвинеи по футболу Франсуа Камано, вызванный в расположение сборной на матч отбора на чемпионат мира — 2022, не может выехать из страны из-за государственного переворота. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Накануне стало известно, что военнослужащие устроили переворот в Гвинее. Мятежники взяли в плен президента страны Альфа Конде, распустили правительство и отменили конституцию. Кроме того, путчисты заявили о закрытии границ и введении комендантского часа по всей стране.
«Да, я действительно не могу выехать. Границы Гвинеи сейчас закрыты. Футбольная федерация ведет переговоры, чтобы футболисты получили возможность присоединиться к своим командам. Что касается обстановки, то пока ни у меня, ни у моей семьи проблем не возникло, все в порядке», — рассказал Камано в интервью изданию.
Форвард поблагодарил «Локомотив» за активную работу для его возвращения в Москву.
Тем временем в посольстве РФ в Гвинее сообщили, что ни Камано, ни его представители не обращались в диппредставительство.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+17 856 / сут.
Умерли
188 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+14 276 / сут.
- Форвард «Локомотива» Камано не может вылететь из Гвинеи после госпереворота
- Армения одобрила применение российской вакцины «Спутник Лайт»
- Решение по делу о крушении рейса MH17 вынесут до конца 2022 года
- Прокуратура просит для бизнесмена Быкова 15 лет колонии
- СМИ: Кравчук частично пришёл в сознание в клинике Мюнхена
- В МВД России прокомментировали сообщения о новых штрафах за автоакустику
- Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на границе Прибайкалья и Бурятии
- Лидерам белорусской оппозиции дали 10 и 11 лет тюрьмы
- СМИ: Украина официально не предлагала провести встречу Зеленского и Путина
- Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды от Ярославского до Открытого шоссе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru