Форвард «Локомотива» Камано не может вылететь из Гвинеи после госпереворота

Нападающий столичного «Локомотива» и сборной Гвинеи по футболу Франсуа Камано, вызванный в расположение сборной на матч отбора на чемпионат мира — 2022, не может выехать из страны из-за государственного переворота. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Накануне стало известно, что военнослужащие устроили переворот в Гвинее. Мятежники взяли в плен президента страны Альфа Конде, распустили правительство и отменили конституцию. Кроме того, путчисты заявили о закрытии границ и введении комендантского часа по всей стране.

«Да, я действительно не могу выехать. Границы Гвинеи сейчас закрыты. Футбольная федерация ведет переговоры, чтобы футболисты получили возможность присоединиться к своим командам. Что касается обстановки, то пока ни у меня, ни у моей семьи проблем не возникло, все в порядке», — рассказал Камано в интервью изданию.

Форвард поблагодарил «Локомотив» за активную работу для его возвращения в Москву.

Тем временем в посольстве РФ в Гвинее сообщили, что ни Камано, ни его представители не обращались в диппредставительство.

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ФОТО: Антон Денисов//РИА Новости
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