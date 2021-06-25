«Формула 1» заменила Гран-при Сингапура на гонку в Турции
Этап чемпионата «Формула 1» в Сингапуре заменили на Гран-при Турции, который пройдёт с 1 по 3 октября 2021 года, сообщает пресс-служба гоночной серии.
Гран-при Сингапура отменяют второй год подряд в связи с ограничениями, которые местные власти ввели из-за пандемии коронавируса.
Ранее было принято решение, что Гран-при Турции заменит в календаре «Формулы 1» этап в Канаде, сообщает RT. Однако позже из-за эпидимиологической обстановки в республике было решено заменить гонку в Стамбуле на сдвоенный этап в Австрии.
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