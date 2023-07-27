ФОК с двумя бассейнами появится в Бибирево в этом году

В Москве в районе Бибирево в 2023 году появится физкультурно-оздоровительный комплекс «Баланс», рассказал глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов. Объект готов уже на 70%.

«Мы завершаем устройство инженерных систем, в активной фазе чистовая отделка, ведется благоустройство прилегающей территории», - отметил он.

Площадь здания составит 4200 квадратных метров, на двух этажах расположится бассейн длиной в 25 метров, который будет использоваться в рамках оздоровительных занятий плаванием. Также предусмотрен отдельный бассейн для детей. Посетители смогут воспользоваться и тренажерным залом. В целом комплекс сможет принимать по 1130 человек ежедневно.

Ранее мэр Сергей Собянин отметил, что количество спортивных объектов в Москве было увеличено более чем в два раза, что позволило удвоить число москвичей, которые занимаются спортом.

