ФОК с двумя бассейнами появится в Бибирево в этом году
В Москве в районе Бибирево в 2023 году появится физкультурно-оздоровительный комплекс «Баланс», рассказал глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов. Объект готов уже на 70%.
«Мы завершаем устройство инженерных систем, в активной фазе чистовая отделка, ведется благоустройство прилегающей территории», - отметил он.
Площадь здания составит 4200 квадратных метров, на двух этажах расположится бассейн длиной в 25 метров, который будет использоваться в рамках оздоровительных занятий плаванием. Также предусмотрен отдельный бассейн для детей. Посетители смогут воспользоваться и тренажерным залом. В целом комплекс сможет принимать по 1130 человек ежедневно.
Ранее мэр Сергей Собянин отметил, что количество спортивных объектов в Москве было увеличено более чем в два раза, что позволило удвоить число москвичей, которые занимаются спортом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru