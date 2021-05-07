ФК «Сочи» выиграл четвертый матч подряд в РПЛ

ФК "Сочи" обошел волгоградскую команду "Ротор" со счетом 2:1 в домашнем матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Голы забили Александр Руденко на 9-й минуте и Артур Юсупов, который забил решающий гол в добавочное время. В составе "Ротора" отличился Алексей Щеткин. Главный арбитр матча Сергей Карасев после консультации видеоассистента не засчитал гол нападающего "Сочи" Антона Заболотного из-за офсайда.

Таким образом, "Сочи" получил 52 очка и переместился на четвертое место в турнирной таблице турнира. Данное положение позволяет команде принять участие в квалификации Лиги конференций следующего сезона.

Следующей командой в списке является казанский "Рубин", он находится на пятом месте с отрывом в три балла. В заключительном туре 16 мая "Сочи" выйдет на поле с "Химками".

