ФК «Локомотив» сменил владельца

Компания «Транстелеком», которой ранее принадлежали более 90% акций московского футбольного клуба «Локомотив», продала их другой дочерней организации РЖД, АО «КРП-Инвест». По данным «РБ-Бизнес», сделка была оформлена в конце июня 2019 года.

В РЖД отказались комментировать цели и условия сделки по передаче собственного актива от одной дочерней структуры другой.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «РБ-Бизнес», что смена держателя акций внутри холдинга может означать возможную продажу «Транстелекома» госкомпанией.

«Для РЖД – это техническая история. На «КРП-Инвест» висит довольно много активов. Речь о передаче акций клуба шла давно. Наличие на балансе ТТК клуба не позволяет РЖД продать компанию. «Транстелеком» – непрофильный актив госкомпании, но, в отличие от клуба, его можно продать», – заявил источник.

«Транстелеком» получил за клуб деньги в размере уставного капитала. Учитывая, что уставный капитал «Локомотива» – около 3,3 млрд рублей, то на долю ТТК приходилось около 3 млрд рублей», – продолжил источник.

Уставный капитал «Локомотива» состоит из 6 600,1 тыс. акций, номиналом 500 рублей каждая. Таким образом, совокупная номинальная стоимость клуба составляет 3 300 050 000 рублей.

Официально о сделке объявлено не было.

Таким образом, состав акционеров московского «Локомотива» по состоянию на 31 декабря 2019 года выглядит следующим образом:

АО «КРП-Инвест» – 6 млн. акций (90,9077%);

ПАО Банк ВТБ – 600 тыс. акций (9,0908%);

ОАО РЖД – 100 акций (0,0015%).



«КРП-Инвест» на 100% принадлежит РЖД, в свою очередь железнодорожный оператор на 100% принадлежит правительству России. 47% банка ВТБ принадлежит Агентству по страхованию вкладов (АСВ), которое через Росимущество и министерство финансов принадлежит правительству. Еще 12% ВТБ принадлежит Росимуществу напрямую, а 33% банка – Минфину.

