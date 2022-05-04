ФК «Ливерпуль» стал первым финалистом Лиги чемпионов

Английский ФК «Ливерпуль» вышел в полуфинал, обыграв в ответном матче испанский «Вильярреал».

Счет игры составил 3:2 в пользу британского клуба.

Голы за «Ливерпуль» реализовали Фабиньо (62-я минута), Луис Диас (67), Садио Мане (74). В составе «Вильярреала» отличились Булайе Диа (3) и Франсис Коклен (41).

Первый полуфинальный матч между командами закончился победой «Ливерпуля» со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч «Ливерпуль» первым оказался в финале чемпионата.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:Футбол
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