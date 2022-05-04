ФК «Ливерпуль» стал первым финалистом Лиги чемпионов
Английский ФК «Ливерпуль» вышел в полуфинал, обыграв в ответном матче испанский «Вильярреал».
Счет игры составил 3:2 в пользу британского клуба.
Голы за «Ливерпуль» реализовали Фабиньо (62-я минута), Луис Диас (67), Садио Мане (74). В составе «Вильярреала» отличились Булайе Диа (3) и Франсис Коклен (41).
Первый полуфинальный матч между командами закончился победой «Ливерпуля» со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух встреч «Ливерпуль» первым оказался в финале чемпионата.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 466 / сут.
Умерли
376 тыс.+125 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 052 / сут.
- ФК «Ливерпуль» стал первым финалистом Лиги чемпионов
- Блинкен 5 мая изложит положения курса США в отношении Китая
- Зеленский назвал сумму, которая потребуется на восстановление Украины
- Байден назвал кризис на Украине поворотным пунктом истории
- Шестнадцать человек погибли в ДТП под Киевом
- Вучич: Сербия не верит в политику санкций
- Кремль: Путин провел разговор с Лукашенко
- NASA может отсрочить высадку астронавтов на Луну
- Постпред США в ООН: украинский конфликт – не война между США и Россией
- Постпред США планирует визит в Сирию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru