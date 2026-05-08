ФК «Динамо» застрял в Краснодаре из-за коллапса в аэропортах юга
Московский футбольный клуб «Динамо» не смог вылететь из Краснодара из-за коллапса в аэропортах юга. Об этом сообщает ТАСС.
Столичная команда 7 мая встречалась с ФК «Краснодар» в рамках финала Пути РПЛ Кубка России и проиграла по пенальти, отметчает RT.
Как рассказали в команде, из-за невозможности вылететь из столицы Кубани было принято решение возвращаться в Москву на автобусах.
«В тренировочный график будут внесены определенные изменения», - говорится в сообщении.
Ранее в Минтрансе заявили, что возобновить полёты в южных аэропортах РФ с учётом корректировок расписания планируется после 15:00 мск 8 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
