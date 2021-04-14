ФК «Челси» вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Английский ФК "Челси" вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает Интерфакс.

Команда обошла португальский клуб "Порту" по сумме двух матчей. В матче 1/4 финала спортсмены "Порту" сумели обойти "Челси", игра завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий "Порту" Мехди Тареми.

Однако в первой встрече "Челси" обошли соперников со счетом 2:0, что позволило им выйти в полуфинал. Отмечается, что оба матча прошли в испанской Севилье из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

