ФК «Челси» вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Английский ФК "Челси" вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает Интерфакс.
Команда обошла португальский клуб "Порту" по сумме двух матчей. В матче 1/4 финала спортсмены "Порту" сумели обойти "Челси", игра завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий "Порту" Мехди Тареми.
Однако в первой встрече "Челси" обошли соперников со счетом 2:0, что позволило им выйти в полуфинал. Отмечается, что оба матча прошли в испанской Севилье из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
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