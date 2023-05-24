ФК «Барселона» подтвердила уход защитника Жорди Альбы

Испанский защитник Жорди Альба покинет «Барселону» по окончании сезона 2022/2023, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Серхио Бускетс покинет «Барселону» по окончании сезона

В сообщении говорится, что команда благодарит спортсмена за «профессионализм, преданность и самоотверженность, всегда позитивные и дружеские отношения».

«Мы желаем Жорди удачи в будущем. «Барса» всегда будет для тебя домом!» — говорится в заявлении «сине-гранатовых».

Отмечается, что стороны согласились досрочно расторгнуть контракт, который заканчивался в следующем году.

Ранее вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте заявил, что в каталонском клубе все будут рады возвращению Лионеля Месси, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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