ФК «Барселона» подтвердила уход защитника Жорди Альбы

В сообщении говорится, что команда благодарит спортсмена за «профессионализм, преданность и самоотверженность, всегда позитивные и дружеские отношения».

«Мы желаем Жорди удачи в будущем. «Барса» всегда будет для тебя домом!» — говорится в заявлении «сине-гранатовых».

Отмечается, что стороны согласились досрочно расторгнуть контракт, который заканчивался в следующем году.

Ранее вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте заявил, что в каталонском клубе все будут рады возвращению Лионеля Месси, сообщает RT.

