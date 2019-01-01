Финляндия стала чемпионом мира по хоккею 2019 года
Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею, обыграв национальную команду Канады со счетом 3:1.
Бронза ЧМ по хоккею 2019 года досталась российской сборной, которой удалось обыграть чехов со счетом 5:2. Встреча закончилась с равным счетом, вырваться вперед россиянам удалось буллитами во время овертайма.
Финляндия в третий раз становится чемпионом мира по хоккею. В 2018 году золото чемпионата досталось национальной команде Швеции.
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