Финляндия обошла Норвегию в матче ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии выиграла матч с Норвегией в ходе чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Об этом сообщает «Интерфакс».
Игра закончилась со счетом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) в пользу финской команды. Среди победителей отличились Ииро Пакаринен, Антон Лунделла, Ким Ноусиайнен, Йере Иннал и Ханнес Бьорнинен. У проигравших шайбы закинули Матис Олимб и Тобиас Линдстрем.
Финляндия по итогам встречи занимает третье место в группе B, у команды 7 очков. Норвегия находится на шестом месте, у команды 3 очка. Турнир проходит с 21 мая по 6 июня.
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