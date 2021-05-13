Финал Лиги чемпионов перенесли из Турции в Португалию

Финальный матч Лиги чемпионов по футболу сезона 2020/2021 пройдёт в Португалии, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В сообщении говорится, что перенос финала из турецкого Стамбула в Порту связан с тем, что Великобритания внесла Турцию в «красный список» стран с высоким уровнем распространения коронавируса, из-за чего английские болельщики не смогли бы посетить матч, в котором сыграют клубы английской Премьер-лиги (АПЛ).

«Болельщики на протяжении 12 месяцев не имели возможности увидеть свои команды в живую. Лишить болельщиков возможности лично увидеть такой матч было недопустимо, и я рад, что компромисс был найден», - отметил президент УЕФА Александер Чеферин.

В союзе отметили, что Португалия находится у Великобритании в «зелёном списке» и игрокам и болельщикам, которые посетят финал, не нужно будет проходить карантин по возвращении.

Решающий матч Лиги чемпионов 2020/2021 пройдёт 29 мая. За главный трофей поборются английские клубы «Челси» и «Манчестер Сити», которые в полуфиналах одолели испанский «Реал» и французский ПСЖ, соответственно, сообщает RT.

