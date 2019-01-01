Финал Лиги чемпионов будет «чисто английским»

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» вышел в финал Лиги чемпионов, передает RT.

Встреча, которая состоялась в Амстердаме, завершилась со счётом 2:3, при этом первыми забили игроки «Аякса» Матейс де Лигт и Хаким Зийеш. Чудо совершил Лукас Моура, отметившийся хет-триком.

При сумме двух матчей счёт 3:3, «Тоттенхэм» победил за счёт большего количества голов, забитых на выезде.

1 июня в Мадриде пройдет финал Лиги чемпионов. В главном матче сезона встретятся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

