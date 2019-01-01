Финал Лиги чемпионов будет «чисто английским»
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» вышел в финал Лиги чемпионов, передает RT.
Встреча, которая состоялась в Амстердаме, завершилась со счётом 2:3, при этом первыми забили игроки «Аякса» Матейс де Лигт и Хаким Зийеш. Чудо совершил Лукас Моура, отметившийся хет-триком.
При сумме двух матчей счёт 3:3, «Тоттенхэм» победил за счёт большего количества голов, забитых на выезде.
1 июня в Мадриде пройдет финал Лиги чемпионов. В главном матче сезона встретятся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».
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