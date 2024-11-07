Фигуристы Косторная и Куница пропустят два ближайших сезона

Фигуристка Алена Косторная и ее партнер и муж Георгий Куница временно приостановят карьеру и пропустят два ближайших сезона. Об этом спортсменка рассказала в беседе с РИА Новости.

«Мы пропускаем два сезона, после чего планируем вернуться. Это действительно не пустые слова, мы хотим кататься и не завершаем карьеру», — рассказала Косторная.

По словам фигуристки, ей и ее супругу необходимо «заняться некоторыми своими делами».

Алена Косторная и Георгий Куница выступали в парном катании с сезона-2023/24. Ранее фигуристы стали тренерами в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, пишет RT.

