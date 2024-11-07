Фигуристы Косторная и Куница пропустят два ближайших сезона
Фигуристка Алена Косторная и ее партнер и муж Георгий Куница временно приостановят карьеру и пропустят два ближайших сезона. Об этом спортсменка рассказала в беседе с РИА Новости.
«Мы пропускаем два сезона, после чего планируем вернуться. Это действительно не пустые слова, мы хотим кататься и не завершаем карьеру», — рассказала Косторная.
По словам фигуристки, ей и ее супругу необходимо «заняться некоторыми своими делами».
Алена Косторная и Георгий Куница выступали в парном катании с сезона-2023/24. Ранее фигуристы стали тренерами в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru