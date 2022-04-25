Фигуристке Загитовой грозит отчисление из РАНХиГС
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова оказалась в списке на отчисления из РАНХиГС. Об этом сообщает «Чемпионат».
Отмечается, что в список попадают люди за неуспеваемость и отсутствие аттестации по более чем двум дисциплинам. Как сообщили в университете, попадающим в список нужно разрешить проблемы с учебой до конца недели, в противном случае будут поданы документы на отчисление.
Загитова проходит обучение в РАНХиГС на факультете журналистики. Она находится на втором курсе.
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