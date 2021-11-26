Фигуристка Валиева установила мировой рекорд в одиночном катании

Российская фигуристка Камила Валиева стала новой мировой рекордсменкой в женском одиночном катании.

Рекорд 15-летняя спортсменка установила в ходе Гран-при в Сочи. За выступление Алиева получила 87,42 балла.

Предыдущий рекорд установила другая россиянка Алена Косторная (85,45 балла).

Шестой этап серии Гран-при в Сочи начался в пятницу. Соревнования проходят в ледовом дворце «Айсберг» в Олимпийском парке Сочи.



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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:РекордФигурное Катание
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