Фигуристка Щербакова победила на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
20 октября 201917:19
Россиянка Анна Щербакова победила в одиночном соревновании среди женщин на турнире Skate America — первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев.
По результатам двух программ российская фигуристка заработала 227,6 балла, на втором месте представительница США Брэди Теннел (216,4), третье место досталось россиянке Елизавете Туктамышевой (205,97).
Следующий этап Гран-при состоится в Канаде. Он будет проходить с 25 по 27 октября.
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ФОТО: РИА Новости//Александр Вильф
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