Фигуристка Щербакова победила на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

Российскую морскую пехоту реформируют в экспедиционные войска Обнаружен один из шести пропавших при прорыве дамбы в Красноярском крае СК: В результате прорыва в Красноярском крае разрушены пять дамб США перебросят в западный Ирак около тысячи солдат из Сирии Австралийская авиакомпания установила рекорд по продолжительности полета