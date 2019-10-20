Фигуристка Щербакова победила на этапе Гран-при в Лас-Вегасе

20 октября 201917:19

Россиянка Анна Щербакова победила в одиночном соревновании среди женщин на турнире Skate America — первом этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев.

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По результатам двух программ российская фигуристка заработала 227,6 балла, на втором месте представительница США Брэди Теннел (216,4), третье место досталось россиянке Елизавете Туктамышевой (205,97).

Следующий этап Гран-при состоится в Канаде. Он будет проходить с 25 по 27 октября.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Вильф
ТЕГИ:Фигурное КатаниеЕлизавета ТуктамышеваСпорт