Певец Дима Билан был госпитализирован с бронхитом
Российский певец Дима Билан в своём Telegram-канале заявил, что причиной отмены его концертов стал затянувшийся бронхит.
По его словам, отказаться от концертов ему рекомендовал пульмонолог, под наблюдением которого он находится. Врач отметил, что «переезды и перелёты могут сильно усугубить ситуацию».
«Чтобы не рисковать я вынужден остаться в Москве и в спокойной обстановке идти на поправку... Концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся - о новых датах сообщу, как появится информация», - написал Билан.
Певец также добавил, что даты концертов в Омске, Новосибирске, Томске, Ташкенте, Астане и Алматы «остаются в силе».
Ранее лидер группы «Моральный кодекс» 63-летний Сергей Мазаев признался, что у него диагностирована доброкачественная опухоль, ему нужно лечиться и ложиться на операцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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