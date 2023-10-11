Певец Дима Билан был госпитализирован с бронхитом

По его словам, отказаться от концертов ему рекомендовал пульмонолог, под наблюдением которого он находится. Врач отметил, что «переезды и перелёты могут сильно усугубить ситуацию».

«Чтобы не рисковать я вынужден остаться в Москве и в спокойной обстановке идти на поправку... Концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся - о новых датах сообщу, как появится информация», - написал Билан.

Певец также добавил, что даты концертов в Омске, Новосибирске, Томске, Ташкенте, Астане и Алматы «остаются в силе».

Ранее лидер группы «Моральный кодекс» 63-летний Сергей Мазаев признался, что у него диагностирована доброкачественная опухоль, ему нужно лечиться и ложиться на операцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

