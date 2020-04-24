ФИФА выделит на все национальные федерации $150 млн
Международная федерация футбола приняла решение направить 150 миллионов долларов ассоциациям, которые понесли финансовые потери из-за приостановления национальных чемпионатов в связи с пандемией коронавируса.
Эта сумма будет распределена между 211 национальными футбольными руководящими органами по всему земному шару, информирует пресс-служба ФИФА. В качестве первого шага помощи федерация выплатит все финансовые средства, которые причитаются ассоциациям-членам на 2019 и 2020 годы.
Как отметил глава ФИФА Джанни Инфантино, пандемия COVID-19 привела к беспрецедентным проблемам для всего футбольного сообщества. По словам Инфантино, сейчас идёт разработка других этапов помощи, для чего оцениваются потери и разрабатываются наиболее эффективные подходы. О дальнейших планах поддержки будет объявлено в надлежащее время.
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