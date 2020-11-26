ФИФА понизила рейтинг сборной России

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённый рейтинг национальных команд, в котором сборная России опустилась на пять мест и занимает 39-ю строчку, сообщает пресс-служба организации.

ТОП-10 возглавляет сборная Бельгии (1780 очков). Далее идут национальные команды Франции (1755), Бразилии (1743), Англии (1670), Португалии (1662), Испании (1645), Аргентины (1642), Уругвая (1639), Мексики (1632) и Италии (1625).

У сборной России, которая расположилась на 39-м месте, 1461 балл. Это больше, чем у Венгрии (1440), но меньше, чем у Марокко (1474), Нигерии (1474), Румынии (1466) и Южной Кореи (1465).

Последний раз рейтинг обновлялся 22 октября. За прошедшее с этого момента время подопечные Станислава Черчесова сыграли три матча, итог которых огорчил российских болельщиков. Товарищеская игра со сборной Молдавии завершилась в ничью (0:0), а в матчах Лиги наций УЕФА сборная России уступила Турции (2:3) и Сербии (0:5).

