ФИФА подозревает трех российских футболистов в допинге
Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила дисциплинарные дела в отношении трех российских спортсменов, имена которых не уточняются. Расследование связано с предполагаемым нарушением антидопинговых правил в 2013 году, пишут «Известия» со ссылкой на Российский футбольный союз.
В организации отметили, что необходимая информация доведена до спортсменов. В РФС заверили, что окажут футболистам юридическую помощь.
Ранее стало известно, что ФИФА заподозрил в употреблении допинга в 2013 году нападающего «Ростова» Владимира Обухова. По словам представителей РФС, ФИФА утверждает, что допинг-тест Обухова был положительным, а Московская лаборатории скрыла информацию о рещультатах.
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