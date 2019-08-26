FIFA планирует заменить боковых арбитров роботами

В руководстве FIFА задумались о возможной замене боковых арбитров на роботов. Об этом сообщает Mirror, подчёркивая, что в Международной федерации футбола уже существует департамент, который проводит соответствующие исследования.

Источники напоминает, что современные технологии в последнее время приобрели всё большее распространение в футболе. Первым шагом стала функция автоматического определения гола. В этом случае специальная система определяет, пересёк ли мяч линию ворот полностью.

Кроме того, начиная с 2018 года, в ряде соревнований была введена система видеопомощи арбитрам (VAR). Благодаря ей, судьи могут просматривать спорные эпизоды в повторе и лишь после этого принимать решение.

Ранее НСН писала, что Dota 2 и FIFA могут войти в школьную программу. Они вошли в список игр, которые Минпросвещению предлагается включить в факультативы для школьников. Список составил Институт развития интернета.

По мнению специалистов, Dota 2 может помочь развить скорость реакции, а Minecraft — креативность и абстрактное мышление.

В список рекомендуемых для изучения в школах игр также вошли World of Tanks, CodinGame, Hearthstone, Dota Underlords

Между тем, ранее сегодня RT писала, что в состав сборной России по футболу на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Шотландии и Казахстана вошли защитник голландского «Витесса» Вячеслав Караваев и форвард чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко. Об этом сообщается в официальном Twitter национальной команды.

6 сентября сборная России сыграет в Глазго с шотландцами, а 9 числа в Калининграде примет команду Казахстана. В настоящий момент подопечные Станислава Черчесова располагается на втором месте в группе I.

