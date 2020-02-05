FIFA не подтвердила информацию о недопуске сборной России на ЧМ-2022

В Международной федерации футбола не подтвердили информацию о том, что сборной России запретят участвовать в чемпионате мира 2022 года, который состоится в Катаре.

В FIFA отметили, что экспертам «нечего добавить к декабрьскому заявлению, в котором сообщалось, что федерация находится в контакте с WADA и ASOIF [Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта] по поводу распространения решения исполнительного комитета WADA на футбол». Об этом пишет ТАСС.

В свою очередь, почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отметил, что WADA не может не допустить сборную России по футболу на чемпионат мира 2022 года. Он заявил, что это «очередная муть, которая начинает бродить время от времени. Очередная банальная провокация».

Напомним, ранее сегодня крупнейший катарский телеканал beIN Sports в своем Twitter сообщил, что WADA уведомило Россию о недопуске национальной футбольной команды на ЧМ-2022, отмечает RT.