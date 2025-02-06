FIBA продлила отстранение РФ и Белоруссии

Международная федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение России и Белоруссии от соревнований, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу организации.

При этом там указали, что консультации по этому вопросу продолжаются с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций (ASOIF). Принимаются во внимание решения Центрального совета и уникальные аспекты баскетбола как командного вида спорта.

Ранее конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) выступил за продление отстранения российских спортсменов от соревнований под эгидой объединения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

