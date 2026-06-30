Фестиваль спорта «Медный Всадник» пройдет в Санкт-Петербурге
Спортивный фестиваль «Медный Всадник» пройдет в Петербурге с 9 по 12 июля, сообщили представители бренда EGENY - официального партнёра мероприятия.
Мероприятие соберет любителей и профессионалов триатлона, участников открытых заплывов, а также детских и женских забегов. В рамках фестиваля пройдут разнообразные мероприятия.
Так, например, запланирован женский забег, спонсором которого станет компания-производитель пищевых добавок для здоровья, спорта и красоты EGENY. На специальных стендах будет размещена продукция, которую сможет попробовать любой желающий.
«Один из приоритетов нашего производства – обеспечить спортсменов качественными средствами для поддержки организма во время интенсивных нагрузок. Основой линейки стал коллаген в удобном формате стиков, позволяющий всегда держать продукт под рукой. Спортсмены выбирают его за доказанную эффективность в восстановлении суставов и связок после тренировок», - рассказала основатель бренда EGENY Евгения Ермолаева.
Также, по её словам, будут представлены магний таурат, способствующий полноценному сну и отдыху, и янтарная кислота для поддержания энергии на протяжении всего дня.
Ранее в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в начале июня в городе прошёл традиционный забег по центру города. В этом году в нём поучаствовали 2,5 тысячи человек.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Самолет со 173 пассажирами на борту выехал за пределы полосы в Якутии
- Еврокомиссия обсуждает полный запрет на выдачу турвиз россиянам
- Сборная Марокко вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу
- На Украине продадут с аукциона две квартиры Артемия Лебедева
- Количество машин такси снижается из-за проблем с топливом
- Россияне скупают книги о тревожном расстройстве
- СМИ: Российские элиты готовятся к эскалации из-за налетов беспилотников
- На газовозы РФ начали устанавливать пулеметы
- Как раньше не будет: В Госдуме призвали привыкать к ограничениям на топливо
- Белоруссия предупредила Украину об ответе в случае атаки по своей территории