Фестиваль спорта «Медный Всадник» пройдет в Санкт-Петербурге

Спортивный фестиваль «Медный Всадник» пройдет в Петербурге с 9 по 12 июля, сообщили представители бренда EGENY - официального партнёра мероприятия.

Мероприятие соберет любителей и профессионалов триатлона, участников открытых заплывов, а также детских и женских забегов. В рамках фестиваля пройдут разнообразные мероприятия.

Так, например, запланирован женский забег, спонсором которого станет компания-производитель пищевых добавок для здоровья, спорта и красоты EGENY. На специальных стендах будет размещена продукция, которую сможет попробовать любой желающий.

«Один из приоритетов нашего производства – обеспечить спортсменов качественными средствами для поддержки организма во время интенсивных нагрузок. Основой линейки стал коллаген в удобном формате стиков, позволяющий всегда держать продукт под рукой. Спортсмены выбирают его за доказанную эффективность в восстановлении суставов и связок после тренировок», - рассказала основатель бренда EGENY Евгения Ермолаева.

Также, по её словам, будут представлены магний таурат, способствующий полноценному сну и отдыху, и янтарная кислота для поддержания энергии на протяжении всего дня.

Ранее в дни Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в начале июня в городе прошёл традиционный забег по центру города. В этом году в нём поучаствовали 2,5 тысячи человек.

