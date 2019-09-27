Феррари или Мерседес. Главная интрига российского этапа F-1

Этих счастливых трех дней российские поклонники автоспорта ждут целый год. Гран-при Германии, Сингапура, интересно, захватывающе, но... далеко. А этап «Формулы-1» в Сочи – это возможность увидеть звезд Королевских гонок на расстоянии вытянутой руки. Пожалуй, главной спортивной интригой станет противостояние Ferrari и Mercedes. Все три гонки после летнего перерыва выиграла Ferrari: на Гран-при Бельгии и Италии лучшим был Шарль Леклер, а в Сингапуре победил Себастьян Феттель. И по данным новостного агрегатора СМИ2 - это главное сообщение часа.

Но российский этап для Mercedes – особенный. В России всегда побеждают гонщики именно этой команды. В 2014 - 15 гг. и в 2018 это был Льюис Хэмильтон, в 2016 – на подиум поднимался Нико Росберг, в 2017-м – Валтерри Боттас. Прилетев в Сочи, Хэмилтон честно признался, что пока его команду нельзя назвать фаворитом этапа. О главной интриге предстоящего гоночного уикенда НСН рассказала промоутер и комментатор Оксана Косаченко.

«Очень интересная ситуация складывается в Ferrari, куда пришел молодой Шарль Леклер, он наступает на пятки Себастьяну Феттелю и сражение внутри команды наиболее интересным будет эта борьба. Опыт 4-кратного чемпиона мира… Дожмет ли он Леклера или по-прежнему француз будет лететь вперед без оглядки на авторитеты к своим очередным достижениям», - озвучила главную интригу этапа автоэксперт.