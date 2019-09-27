Феррари или Мерседес. Главная интрига российского этапа F-1
В этом выпуске НСН-СПОРТ промоутер первого российского гонщика в Формуле-1 оценила шансы наших пилотов на Гран-при России.
Этих счастливых трех дней российские поклонники автоспорта ждут целый год. Гран-при Германии, Сингапура, интересно, захватывающе, но... далеко. А этап «Формулы-1» в Сочи – это возможность увидеть звезд Королевских гонок на расстоянии вытянутой руки. Пожалуй, главной спортивной интригой станет противостояние Ferrari и Mercedes. Все три гонки после летнего перерыва выиграла Ferrari: на Гран-при Бельгии и Италии лучшим был Шарль Леклер, а в Сингапуре победил Себастьян Феттель. И по данным новостного агрегатора СМИ2 - это главное сообщение часа.
Но российский этап для Mercedes – особенный. В России всегда побеждают гонщики именно этой команды. В 2014 - 15 гг. и в 2018 это был Льюис Хэмильтон, в 2016 – на подиум поднимался Нико Росберг, в 2017-м – Валтерри Боттас. Прилетев в Сочи, Хэмилтон честно признался, что пока его команду нельзя назвать фаворитом этапа. О главной интриге предстоящего гоночного уикенда НСН рассказала промоутер и комментатор Оксана Косаченко.
«Очень интересная ситуация складывается в Ferrari, куда пришел молодой Шарль Леклер, он наступает на пятки Себастьяну Феттелю и сражение внутри команды наиболее интересным будет эта борьба. Опыт 4-кратного чемпиона мира… Дожмет ли он Леклера или по-прежнему француз будет лететь вперед без оглядки на авторитеты к своим очередным достижениям», - озвучила главную интригу этапа автоэксперт.
Списывать со счетов и российского гонщика Даниила Квята, по крайне мере, было бы непатриотично. Болели и будем за него болеть, но болидам Toro Rosso явно не хватает скорости на длинных сочинских прямых. Плюс негативный фон, который остался после его столкновения с Кими Райкконеном на Гран-при Сингапура. Но даже Даниилу не удастся завоевать подиум, российским болельщикам есть на кого обратить внимание.
«Действительно, мы не видели победы российских пилотов в «Формуле-1», но есть еще «Формула-2» и «Формула-3». Там много наших гонщиков. Есть Роберт Шварцман, Никита Мазепин, Артем Маркелов, который возвращается в «Формулу-2». Давайте болеть за них. В «Формуле-1» самое ожидаемое - увидеть на верхних ступеньках пьедестала на этапе в России кого-то, кроме пилотов Ferrari», -заметила Оксана Косаченко.
В последние недели мир активно обсуждает самочувствие Михаэля Шумахера, чье имя давно стало символом скорости, мол, легче стало знаменитому гонщику. Так вот в Сочи на трассу выйдут сразу два Шумахера. Мик и Давид. Мик — это сын Михаэля, дебютирующий в этом сезоне в «Формуле-2» за коллектив Prema. Второй Шумахер — это 17-летний племянник Михаэля, сын его брата Ральфа. Он выступит за команду Campos Racing в «Формуле-3». То есть будет конкурентом одного из наших пилотов и сына звезды «Формулы-1» Жана Алези. Такая вот гоночная преемственность.
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