Спорт

Федерер обыграл вышел в финал Уимблдона

12 июля22:05

37-летний Роджер Федерер обыграл в полуфинале Уимблдона в мужском одиночном разряде 33-летнего Рафаэля Надаля.

Турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне, передаёт ТАСС.

Соперничество Роджера Федерера и Рафаэля Надаля считают одним из величайших в истории тенниса.

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ТЕГИ:Большой Теннис