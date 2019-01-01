Спорт
Соперничество Роджера Федерера и Рафаэля Надаля считают одним из величайших в истории тенниса.
Федерер обыграл вышел в финал Уимблдона
12 июля22:05
37-летний Роджер Федерер обыграл в полуфинале Уимблдона в мужском одиночном разряде 33-летнего Рафаэля Надаля.
Турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне, передаёт ТАСС.
Соперничество Роджера Федерера и Рафаэля Надаля считают одним из величайших в истории тенниса.
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ТЕГИ:Большой Теннис
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