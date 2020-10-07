Евсеев оставил пост главного тренера футбольного клуба «Уфа»


Футбольный клуб «Уфа» расторгла с главным тренером Вадимом Евсеевым трудовой контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает сайт Российской премьер-лиги

Евсеев тренировал команду с марта 2019 года. Из 55 матчей клуб 14 выиграл, 20 проиграл и 21 раз сыграл в ничью.

ФК «Уфа» поблагодарил Евсеева за проделанную работу, вклад в развитие уфимского футбола и высокий профессионализм.

На своей странице в Instagram Евсеев прокомментировал уход из команды. «Ушла "химия", изменились настроение, ожидания», - написал бывший главный тренер.

Вадим Евсеев работал с командами футбольных клубов «Амкар», «СКА-Хабаровск», «Текстильщик»

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ФОТО: РИА Новости
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