Этап Кубка мира по лыжным гонкам во Франции отменили из-за коронавируса

Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отмене проведения этапа Кубка мира по лыжным гонкам во Франции из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение принято в связи с тем, что безопасность участников не может быть гарантирована из-за высокого уровня распространения инфекции.

Соревнования были запланированы на 14-16 января.

Следующий этап Кубка мира состоится в Словении с 22 по 23 января.

