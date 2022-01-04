Этап Кубка мира по лыжным гонкам во Франции отменили из-за коронавируса
4 января 202221:40
Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отмене проведения этапа Кубка мира по лыжным гонкам во Франции из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
Такое решение принято в связи с тем, что безопасность участников не может быть гарантирована из-за высокого уровня распространения инфекции.
Соревнования были запланированы на 14-16 января.
Следующий этап Кубка мира состоится в Словении с 22 по 23 января.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru