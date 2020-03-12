Эстафета Олимпийского огня Игр-2020 в Токио стартовала из Олимпии. Видео
Эстафета Олимпийского огня Игр-2020 в Токио стартовала сегодня из Древней Олимпии в Греции. Церемония зажжения огня состоялась на античном стадионе Пелопоннеса. Первым факелоносцем стала олимпийская чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета Анна Коракаки, сообщает ТАСС.
По территории Греции эстафета будет перемещаться 8 дней. Факел, в частности, побывает в городе Марафон, откуда ежегодно начинается Афинский марафонский забег. 19 марта эстафета достигнет центрального стадиона «Панатинаикос» в Афинах, где пройдёт передача огня организаторам Игр в столице Японии.
Интернет-ресурсы Организационного комитета токийской олимпиады вели прямую трансляцию зажжения огня.
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