Бросались кепкой. Подробности потасовки Емельяненко и Кокляева. ВИДЕО

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своем Instagram видео его потасовки пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Конфликт произошел накануне в одном из московских ресторанов.

Разговор между бойцами шел на повышенных тонах. В какой-то момент Емельяненко швырнул в Кокляева бейсболку и рассек ему бровь.

Раненый Кокляев заявил, что оппонент ведет себя «не по-мужски» и предложил ему выяснить отношения на ринге. Ранее стало известно, что спортсмены подписали контракт на проведение боя.