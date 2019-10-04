Бросались кепкой. Подробности потасовки Емельяненко и Кокляева. ВИДЕО
4 октября 201909:57
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своем Instagram видео его потасовки пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Конфликт произошел накануне в одном из московских ресторанов.
Разговор между бойцами шел на повышенных тонах. В какой-то момент Емельяненко швырнул в Кокляева бейсболку и рассек ему бровь.
Раненый Кокляев заявил, что оппонент ведет себя «не по-мужски» и предложил ему выяснить отношения на ринге. Ранее стало известно, что спортсмены подписали контракт на проведение боя.
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Фото: Александр Погожев/ТАСС
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