Экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории объявлен в розыск
Бывшего замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского объявили в розыск, следует из базы МВД России.
В карточке розыска указано, что Соболевский разыскивается по статье Уголовного кодекса, по какой именно, неизвестно.
Как сообщает РИА Новости, против Соболевского расследуется дело о воспрепятствовании осуществлению правосудия и предварительному расследованию.
В 2015 году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила РФ в нарушениях антидопинговых правил, организация лишила Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия антидопинговому кодексу и приостановила деятельность московской лаборатории. Руководитель структуры Григорий Родченков подал в отставку и вслед за своим заместителем Соболевским уехал в США.
Ранее МВД объявила в розыск политолога и публициста Федора Крашенинникова (признан в РФ иноагентом), напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru