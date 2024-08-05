Экс-замглавы московской антидопинговой лаборатории объявлен в розыск

Бывшего замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского объявили в розыск, следует из базы МВД России.

В карточке розыска указано, что Соболевский разыскивается по статье Уголовного кодекса, по какой именно, неизвестно.

Как сообщает РИА Новости, против Соболевского расследуется дело о воспрепятствовании осуществлению правосудия и предварительному расследованию.

В 2015 году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила РФ в нарушениях антидопинговых правил, организация лишила Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия антидопинговому кодексу и приостановила деятельность московской лаборатории. Руководитель структуры Григорий Родченков подал в отставку и вслед за своим заместителем Соболевским уехал в США.

Ранее МВД объявила в розыск политолога и публициста Федора Крашенинникова (признан в РФ иноагентом), напоминает 360.ru.

