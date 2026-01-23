Экс-тренера «Зенита» Луческу экстренно госпитализировали в Румынии

В конце 2025 года здоровье специалиста ухудшилось. Луческу простудился, что усугубило его давние проблемы с сердцем.

Из-за недомогания тренер не сможет поехать на тренировочные сборы румынских команд в Анталье и посмотреть на кандидатов в сборную. По данным издания, в больнице тренеру стало хуже.

Мирче Луческу 80 лет. Специалист возглавлял «Зенит» в 2016-2017 годах, в 2024-м он занял пост главного тренера румынской сборной.

