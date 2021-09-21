Экс-тренер «Зенита» объяснил отказ Дзюбы вернуться в сборную его характером

Футбольный эксперт, бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт отреагировал на отказ Артема Дзюбы принять участие в октябрьских матчах сборной России по футболу в рамках отбора к ЧМ-2022.

Рапопорт отметил, что нападающий находится в хорошей форме, и его отказ специалист связал с принципиальной позицией футболиста.

«Судя по тому, как он провел последние игры, он как раз набрал оптимальную форму. И я в это верю, потому что отношусь к нему с уважением. Считаю, что у него есть характер, и у него есть возможности, чтобы выйти на другой уровень. И он, может быть, совершенно справедливо не вызывался на первые три матча, потому что в то время был не в очень хорошем состоянии», — заявил Рапопорт телеканалу «360».

Футбольный эксперт не исключил, что причиной отказа от матчей за национальную команду могли стать сложные отношения с Валерием Карпиным.

Напомним, ранее Артём Дзюба отказался принимать участие в октябрьских матчах сборной России, которые она проведёт против сборных Словакии и Словении.