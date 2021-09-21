Экс-тренер «Зенита» объяснил отказ Дзюбы вернуться в сборную его характером
Футбольный эксперт, бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт отреагировал на отказ Артема Дзюбы принять участие в октябрьских матчах сборной России по футболу в рамках отбора к ЧМ-2022.
Рапопорт отметил, что нападающий находится в хорошей форме, и его отказ специалист связал с принципиальной позицией футболиста.
«Судя по тому, как он провел последние игры, он как раз набрал оптимальную форму. И я в это верю, потому что отношусь к нему с уважением. Считаю, что у него есть характер, и у него есть возможности, чтобы выйти на другой уровень. И он, может быть, совершенно справедливо не вызывался на первые три матча, потому что в то время был не в очень хорошем состоянии», — заявил Рапопорт телеканалу «360».
Футбольный эксперт не исключил, что причиной отказа от матчей за национальную команду могли стать сложные отношения с Валерием Карпиным.
Напомним, ранее Артём Дзюба отказался принимать участие в октябрьских матчах сборной России, которые она проведёт против сборных Словакии и Словении.
А ранее телеведущий и комментатор Георгий Черданцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что его разочаровал отказ бывшего капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы выступать за национальную команду на октябрьских матчах в рамках отбора на ЧМ-2022.
«Артём Дзюба в сборной был бы полезен. Я думаю, что его неприглашение на первый сбор, видимо, оставило какой-то осадок. Но это я домысливаю. Потому что с формой у него как раз всё в порядке. Он вышел на матч с "Рубином", провел его прекрасно – два забил, один отдал. Стало быть, не в этом дело. А в чём именно, остаётся только догадываться», - отметил Черданцев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 179 / сут.
Умерли
200 тыс.+812 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+15 437 / сут.
- Экс-тренер «Зенита» объяснил отказ Дзюбы вернуться в сборную его характером
- Роберт Левандовски получил «Золотую бутсу»
- ЦИК опубликовал распределение мест по итогам выборов в Госдуму
- Прививочный QR-код Макрона слили в интернет
- СМИ: пермскому стрелку ампутировали ногу
- Синоптики: Пик похолодания в Москве пройден
- Нацбезопасность обойдётся России почти в 9 триллионов рублей
- Лукашенко рассказал, когда начнется обсуждение проекта новой Конституции
- Захарова подтвердила встречу спецпредставителя президента РФ с руководством «Талибана»
- Песков подтвердил подготовку визита Эрдогана в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru