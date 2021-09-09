Экс-тренер сборной России по футболу Хиддинк завершил карьеру

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк объявил об окончании своей карьеры. Об этом заявил порталу Voetbal International.

Отмечается, что голландскому тренеру 74 года, ранее в этом году он перенес коронавирус. "Я не проявлял активность в последнее время из-за коронавируса. Я беседовал с президентом Федерации футбола Кюрасао, мы пришли к выводу, что мне лучше остановиться на некоторое время", - заявил тренер.

Хиддинк также отметил, что намерен "совсем" уйти из спорта. Он сравнил себя с тренером Диком Адвокатом, который после подобного заявления вернулся к работе, и отметил, что не готов следовать его примеру.

Хиддинк тренировал российскую сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством россияне вышли полуфинал Евро-2008.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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