Экс-наставник сборной России Знарок возглавил ХК «Спартак»

Бывший главный тренер сборной Российской Федерации по хоккею Олег Знарок возглавил московский клуб «Спартак». Об этом объявила пресс-служба столичной команды. Контракт со специалистом подписан пока на один год с возможностью пролонгирования на такой же срок, передает RT.

До сих пор Олег Знарок выполнял функции консультанта сборной России. В бытность главным тренером, он вместе с национальной командой выигрывал чемпионат мира 2014 года и Олимпиаду в 2018 году.

В Континентальной хоккейной лиге Знарок работал с московским «Динамо» и петербургским СКА. В обоих клубах он добивался победы в Кубке Гагарина.

