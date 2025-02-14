Экс-голкипер Гашек рассказал, что дважды отказывался от встреч с Путиным

Бывший чешский хоккеист, экс-голкипер московского «Спартака» Доминик Гашек в период выступления за клуб дважды отказывался от встреч с президентом России Владимиром Путиным. Об этом спортсмен рассказал на YouTube-канале «Дмитрула».

По словам Гашека, его два раза приглашали на «вечеринку» к российскому лидеру — игру в хоккей с ним. Однако спортсмен всегда отказывался.

«Я не ходил туда не потому, что имел что-то против Путина. Я не ходил, потому что хотел провести время с партнерами по команде. Может, это был единственный шанс пожать ему руку», — поделился экс-голкипер.

Ранее российский боец UFC Арман Царукян рассказал о встречах с президентом Владимиром Путиным, пишет RT. По словам спортсмена, он видел политика дважды, Путин «крутой парень» и любит единоборства.

