Экс-голкипер Гашек рассказал, что дважды отказывался от встреч с Путиным
Бывший чешский хоккеист, экс-голкипер московского «Спартака» Доминик Гашек в период выступления за клуб дважды отказывался от встреч с президентом России Владимиром Путиным. Об этом спортсмен рассказал на YouTube-канале «Дмитрула».
По словам Гашека, его два раза приглашали на «вечеринку» к российскому лидеру — игру в хоккей с ним. Однако спортсмен всегда отказывался.
«Я не ходил туда не потому, что имел что-то против Путина. Я не ходил, потому что хотел провести время с партнерами по команде. Может, это был единственный шанс пожать ему руку», — поделился экс-голкипер.
Ранее российский боец UFC Арман Царукян рассказал о встречах с президентом Владимиром Путиным, пишет RT. По словам спортсмена, он видел политика дважды, Путин «крутой парень» и любит единоборства.
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