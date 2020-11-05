Экс-футболист сборной России Широков предстанет перед судом за нападение на арбитра
Столичная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу экс-футболиста сборной России Романа Широкова, передаёт РИА Новости.
Руководитель пресс-службы прокуратуры Людмила Нефёдова сообщила агентству, что бывший футболист обвиняется в совершении преступления по статье «умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Дело Широкова направят в суд для рассмотрения, экс-футболисту грозит до двух лет лишения свободы.
Инцидент с участием Широкова произошёл в августе на любительском турнире «Московский кубок селебрити». Футболист напал на футбольного судью Никиту Данченкова, ударив арбитра после получения красной карточки. На бывшего игрока национальной сборной завели уголовное дело и оставили под подпиской о невыезде.
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