Экс-футболист сборной России Широков предстанет перед судом за нападение на арбитра

Столичная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу экс-футболиста сборной России Романа Широкова, передаёт РИА Новости.

Руководитель пресс-службы прокуратуры Людмила Нефёдова сообщила агентству, что бывший футболист обвиняется в совершении преступления по статье «умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Дело Широкова направят в суд для рассмотрения, экс-футболисту грозит до двух лет лишения свободы.

Инцидент с участием Широкова произошёл в августе на любительском турнире «Московский кубок селебрити». Футболист напал на футбольного судью Никиту Данченкова, ударив арбитра после получения красной карточки. На бывшего игрока национальной сборной завели уголовное дело и оставили под подпиской о невыезде.

